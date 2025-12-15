Corrientes: comenzó el juicio por tortura seguida de muerte de un interno penitenciario

Este lunes 15 de diciembre, desde las 8, comenzó en la ciudad de Corrientes el juicio oral y público por una causa que investiga el delito de tortura seguida de muerte en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial.

El debate se desarrolla en el Tribunal de Juicio N°1, en el edificio Patono, ubicado en Plácido Martínez 1056.

El proceso tiene como imputados a ocho agentes penitenciarios, dos de los cuales se encuentran detenidos y seis en libertad.

Los imputados

Los acusados detenidos son Víctor Molina y Héctor Ortíz, imputados como autores del delito de tortura seguida de muerte.

En tanto, Ramón Gómez, Ricardo Páez, Marcelo Alegre, Rubén Camaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas González afrontan el juicio en libertad, acusados como partícipes no necesarios del mismo delito.

El Tribunal

El Tribunal está integrado por la doctora Ana del Carmen Figueredo, como presidenta, y los doctores Darío Alejandro Ortíz y María Mercedes Leconte, como vocales.

Planteo de nulidad

En el inicio de la primera audiencia, el defensor Rodolfo Cochia planteó la nulidad del juicio, solicitud a la que adhirieron los demás abogados defensores. El planteo también fue acompañado por la Fiscalía, a cargo del doctor Carlos Lertora, y rechazado por las querellas.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió rechazar el pedido de nulidad, al considerar que no correspondía revisar actos que ya se encuentran firmes. En ese marco, señalaron que el debate oral es la instancia procesal adecuada para determinar la responsabilidad penal de los acusados a partir de la producción de prueba.

El hecho investigado

La causa tiene como víctima a Héctor Ezequiel García, interno de la Unidad Penal N°6 de San Cayetano, quien murió tras un episodio ocurrido el 13 de enero de 2021.

Según la acusación, durante un procedimiento en el sector de adaptación, el interno habría sido agredido por personal penitenciario, sufriendo lesiones de extrema gravedad que derivaron en su muerte luego de ser trasladado al Hospital Escuela.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tortura seguida de muerte, figura prevista en el artículo 144 ter del Código Penal.

Cronograma del debate

El juicio continuará los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre, en el mismo horario. Está previsto que declaren siete testigos a lo largo del proceso.

Las partes