Corrientes: recuperaron televisores robados de un establecimiento educativo

La Policía de Corrientes informó que este lunes recuperó dos televisores recientemente robados en ciudad Capital, los cuales pertenecen a un establecimiento educativo de la zona.

Durante la madrugada de este lunes, efectivos de la Comisaría XVIII Urbana realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Florencia y Dumas, donde divisaron a dos hombres que llevaban una bolsa de polietileno.

Los agentes dudaron de la procedencia de la bolsa, por lo que intentaron aproximarse a los sujetos. Estos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida, perdiéndose de vista, abandonando antes lo que transportaban.

Al revisar la bolsa, los policías encontraron dos televisores led de 32 pulgadas, uno marca Philips y otro BGH, ambos con su soporte de pared y sus respectivos controles.

Tras las primeras averiguaciones se constató que los televisores habían sido robados recientemente de un establecimiento escolar, siendo los más cercanos la escuela N° 955 “Libertador de América”, el secundario “Dr. Eloy Miguel Ortega” y el Jardín de Infantes N° 38, por lo que fueron secuestrados de forma preventiva.

Los elementos fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.

