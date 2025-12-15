¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Atención usuarios

Transporte de Corrientes: la app Sube reporta fallas para acreditar cargas en las tarjetas

En Corrientes y varios puntos del país, la aplicación y la máquina a bordo de los colectivos fallan al momento de acreditar cargas, lo cual genera contratiempos a la hora de moverse por la ciudad.

Por El Litoral

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 10:25

Este lunes varios usuarios de Corrientes y varios puntos del país reportaron problemas en con la aplicación Sube, no pudiendo acreditar las cargas de las tarjetas.

El mismo problema ocurre para las acreditaciones a bordo de las unidades. Esto conlleva problemas a quienes deben usar el transporte y no pueden pagar el pasaje.

La falla a nivel nacional fue reportada en el perfil de X (ex twitter) @Ciudaddebondis, donde aluden a que el fallo proviene desde Nación Servicios.

En tanto que otros usuarios informaron a El Litoral que las Terminales Automáticas repartidas en la ciudad son los únicos puntos donde la acreditación de crédito para las tarjetas funciona por el momento.

Opciones de pago

Cabe recordar que el sistema Sube admite otras formas de pago:

  • Código QR: una función que se activa en cualquier billetera virtual.
  • Tecnología NFC: también se puede abonar el pasaje con solo acercar el teléfono a la máquina de cobro a bordo del colectivo, siempre y cuando el dispositivo cuente con esta tecnología.

