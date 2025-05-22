Policías de Corrientes lograron salvar a su niño con maniobras de RCP

La Policía de Corrientes informó que en la tarde del miércoles efectivos lograron salvar la vida de un menor de 3 años tras realizarle una Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en las inmediaciones de las calles Güemes y Bostón , cuando efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje. En ese momento, escucharon los gritos desesperados de una persona que pedía auxilio para su hijo, quien se encontraba convulsionando y sin signos vitales.

Inmediatamente, los efectivos procedieron a realizarle Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P), logrando afortunadamente que el niño regresara a la vida con la correcta oxigenación.

Una vez que el nene logró recuperarse, lo trasladaron en forma inmediata al C.A.P.S N° 4 del barrio Laguna Seca de la ciudad de Corrientes. El médico de guardia lo atendió y avanzó en labores específicos para reanimarlo.

Los Policías Rocío Tabarres, Ricardo Aguirre y Juan Pablo Ramírez fueron los profesionales sobresalientes que acudieron a esta ayuda.