¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

La Libertad Avanza la unidad Universidad Cuenca del Plata
La Libertad Avanza la unidad Universidad Cuenca del Plata
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
EN EL LUGAR Y MOMENTO CORRECTO

Policías de Corrientes lograron salvar a su niño con maniobras de RCP

El rápido accionar de los agentes policiales fue clave para evitar una tragedia en plena vía pública.

 

Por El Litoral

Jueves, 22 de mayo de 2025 a las 11:43

La Policía de Corrientes informó que en la tarde del miércoles efectivos lograron salvar la vida de un menor de 3 años tras realizarle una Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30  en las inmediaciones de las calles Güemes y Bostón , cuando efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje. En ese momento, escucharon los gritos desesperados de una persona que pedía auxilio para su hijo, quien se encontraba convulsionando y sin signos vitales. 

Inmediatamente, los efectivos procedieron a realizarle Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P), logrando afortunadamente que el niño regresara a la vida con la correcta oxigenación.

Una vez que el nene logró recuperarse, lo trasladaron en forma inmediata al C.A.P.S N° 4 del barrio Laguna Seca de la ciudad de Corrientes. El médico de guardia lo atendió y avanzó en labores específicos para reanimarlo.

Los Policías Rocío Tabarres, Ricardo  Aguirre y Juan Pablo Ramírez fueron los profesionales sobresalientes que acudieron a esta ayuda.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD