Se llevó hasta los pañales de un bebé tras robar en una casa

Un joven de 27 años fue aprehendido en Santa Rosa tras una rápida investigación llevada a cabo por la Comisaría local, luego de que una mujer denunciara la sustracción de varios objetos de su casa, incluyendo pañales para su bebé.

El caso está caratulado como "supuesto hurto calificado" y está bajo la intervención del fiscal subrogante Julio Ferreyra Salas y el Juzgado de Garantías de Santa Rosa.

Gracias al operativo, Ángel Ezequiel A., de 27 años y domiciliado en el barrio Tablada, fue demorado después de que se hallaran y recuperaran todos los elementos denunciados como robados. Entre los objetos incautados se encontraban una secadora, una planchita de cabello, linternas, 68 pañales, ropa de niño, una ducha y un teléfono celular.La investigación incluyó averiguaciones en el vecindario y el análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al principal sospechoso del delito.