Lluvia en Corrientes La Libertad Avanza paro de aeronáuticos
CORRIENTES

Sorprendieron a un hombre cuando golpeaba a su exmujer

Le iniciaron causa por violación de domicilio, lesiones, y violencia de genero

Por El Litoral

Jueves, 22 de mayo de 2025 a las 19:54

En la madrugada de este jueves, durante recorridas por la jurisdicción personal de la Comisaría Sexta Urbana intervino ante el pedido de auxilio de una mujer del barrio Cichero.
Vecinos alertaron a los efectivos del móvil C-806 sobre lo que sucedía, tras lo cual intervino el personal uniformado que logró la aprehensión de Mariano G.M. de 33 años, quien intentó darse a la fuga ante la presencia policial.
Luego, su expareja identificada como M.L.E., realizó la correspondiente denuncia, iniciándose causa por violación de domicilio, lesiones, y violencia de genero. Por esas circunstancias el acusado fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno.

