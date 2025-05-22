Sorprendieron a un hombre cuando golpeaba a su exmujer

En la madrugada de este jueves, durante recorridas por la jurisdicción personal de la Comisaría Sexta Urbana intervino ante el pedido de auxilio de una mujer del barrio Cichero.

Vecinos alertaron a los efectivos del móvil C-806 sobre lo que sucedía, tras lo cual intervino el personal uniformado que logró la aprehensión de Mariano G.M. de 33 años, quien intentó darse a la fuga ante la presencia policial.

Luego, su expareja identificada como M.L.E., realizó la correspondiente denuncia, iniciándose causa por violación de domicilio, lesiones, y violencia de genero. Por esas circunstancias el acusado fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno.