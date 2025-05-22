¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes La Libertad Avanza paro de aeronáuticos
PARAJE MONTAÑA, SAN MIGUEL

Supuesto abigeato: incautaron carne tras allanamiento

La Policía Rural identificó a dos sospechosos.
 

Por El Litoral

Jueves, 22 de mayo de 2025 a las 20:13

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de General Paz allanaron domicilio ubicado en el Paraje Montaña, Departamento de San Miguel, donde incautaron carne y otros elementos, en el marco de una causa por supuesto abigeato.
El expediente se tramita ante la Fiscalía de Santa Rosa, y el procedimiento fue resultado de una exhaustiva investigación que derivó en el secuestro de productos cárnicos y menudencias de origen bovino, además de otros elementos que fueron sumados como evidencia.
El inmueble allanado pertenece a un hombre que fue sindicado como supuesto autor del hecho

