Supuesto abigeato: incautaron carne tras allanamiento

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de General Paz allanaron domicilio ubicado en el Paraje Montaña, Departamento de San Miguel, donde incautaron carne y otros elementos, en el marco de una causa por supuesto abigeato.

El expediente se tramita ante la Fiscalía de Santa Rosa, y el procedimiento fue resultado de una exhaustiva investigación que derivó en el secuestro de productos cárnicos y menudencias de origen bovino, además de otros elementos que fueron sumados como evidencia.

El inmueble allanado pertenece a un hombre que fue sindicado como supuesto autor del hecho