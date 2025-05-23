¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Video

Un feroz incendio se desató en un último piso de un edificio en pleno centro de Corrientes

Las llamas abarcaron todo el inmueble y varias dotaciones de bomberos trabajaron por más de dos horas en el lugar. La posible causa del siniestro. 

Por El Litoral

Viernes, 23 de mayo de 2025 a las 15:56

Un feroz incendio se desató en el noveno piso de un edificio en pleno centro de la ciudad de Corrientes, informaron este viernes fuentes policiales. 

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos que lograron controlar el foco ígneo.

"Los bomberos están en su cuartel, ya está todo sofocado, se cortó la energía en ese departamento y volvió la energía a todo el edificio", afirmó  a El Litoral el jefe de los Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello. 

Las primeras versiones indican que el foco se desató debido al cortocircuito de una plancha. 

El incidente generó que rápidamente el fuego se expanda por todo el inmueble generando caos en los vecinos de la zona. 

Entre tanto, la Policía señaló que una mujer mayor de edad se dirigió de forma particular a un centro de salud y tras ser atendida, se determinó que no poseía lesiones de gravedad.    

