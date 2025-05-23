¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Procedimiento

Secuestran cocaína y demoran a dos hombres tras un allanamiento en Corrientes

El operativo se realizó este viernes. Además, incautaron dinero en efectivo. 

Por El Litoral

Viernes, 23 de mayo de 2025 a las 16:07

La Policía de Corrientes informó este viernes que secuestró cocaína y demoró a dos hombres tras un allanamiento en la ciudad capital. 

El procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta entre la Comisaria 18 y la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en una vivienda ubicada por la calle Siracusa al 5000 del barrio San Marcelo. 

En el lugar lograron la demora de dos hombres de 24 y 29 años de edad, además se secuestró 46 envoltorios de cocaína con un peso total de 7 gramos, dinero en efectivo y un teléfono celular marca iPhone 12 Pro Max.

Las personas demoradas junto a lo secuestrado fueron puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso. 

