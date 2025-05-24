Otorgaron libertad al vendedor ambulante que agredió a otro hombre en una fiesta patronal

La sede de la Oficina Judicial (Ofiju) de Esquina, resolvió en la mañana de este sábado dejar en libertad a un vendedor ambulante quien fue acusado de violentar gravemente en la costanera de la localidad durante una reciente fiesta patronal.

El imputado, un hombre de nacionalidad africana y también argentino por naturalización, fue detenido tras ser señalado como el presunto autor de una agresión que dejó a otra persona con fracturas en las costillas.

El hecho que registró la violencia en la espacio público, se viralizó rápidamente en redes. En las imágenes se puede observar que el conflicto se habría originado por una discusión verbal con otros vendedores de la zona.

Según las primeras investigaciones, el incidente se habría desencadenado tras un cruce verbal entre ambos. El atacante, en reacción, habría golpeado a la víctima con un objeto de madera, causándole las graves lesiones.

Durante la audiencia, el abogado defensor, doctor Carlos Coria, argumentó que su defendido actuó en un contexto de legítima defensa, versión que estaría respaldada por el testimonio de varios testigos presenciales. Por su parte, el fiscal de la causa, doctor Javier Mosquera, no se opuso al pedido de libertad, lo que facilitó la resolución favorable por parte del acusado.

Como parte de las condiciones impuestas, el imputado podrá regresar a su localidad de residencia en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, aunque deberá permanecer a disposición de la justicia mientras avanza la investigación

La defensa ya anticipó que solicitará el sobreseimiento, sosteniendo que el accionar del vendedor ambulante fue una reacción ante una agresión previa.