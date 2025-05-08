En el cumpleaños de Loan, la familia aguarda pericias claves en los vehículos

Este 8 de mayo Loan Danilo Peña cumple 6 años de vida y el martes 13 venidero serán diez meses de su enigmática desaparición en casa de su abuela, luego de un almuerzo en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio.

"Como no sabemos qué pasó con él no organizamos nada por su cumpleaños, es una fecha triste para nosostros", dijo José Peña a El Litoral, mientras consultaba con el perito de la familia José Massei sobre las nuevas acciones de la causa.

Massei explicó que "presentamos a la jueza pedidos de peritajes que consideramos que son muy importantes y tienen que ver con análisis específicos en los vehículos de los imputados", en tanto que resumió: "no nos queremos distraer la causa, nos enfocamos en la instrucción que es lo importante para encausar todo hacia el juicio oral".

Luego describió que "pedimos que se realice el desarme de la parte frontal con una inspección detallada y analisis específico de la camioneta Ford Ranger del detenido Carlos Guido Pérez".

En ese sentido añadió que la jueza Federal Cristina Pozzer Penzo respondió que la Policía Federal hizo un trabajo pericial sobre este vehículo que estuvo a cargo de un área específica de la fuerza, cuyos resultados se aguardan y se esperanzan que pueda echar luz sobre datos del niño que sigue desaparecido.

Además, otra solicitud a la magistrada se enfoca en un analisis puntual de la computadora de comando del Ford Ka de la pareja de Pérez, María Victoria Caillava. "Pedimos que convoquen a un perito de la Ford para que desarrolle un análisis de módulo denominado Conford, es una tarea que mide los sensores de peso que se activan dentro de la unidad".

"Si le sumamos que la prueba de odorología dio positiva en los asientos traseros, con este analisis de peso en ese sector del vehículo, podríamos llegar a la conclusión que el nene fue llevado allí. Es muy importante. A su vez se podrá establecer el tiempo en que estuvo activo ese sensor lo que daría idea de la distancia de traslado", remarcó Massei.

Un tercer requerimiento a la jueza es poder obtener imagenes satelitales de la Nasa en un periodo más abarcativo del 13 al 18 de junio del 2024. "No podíamos creer cuando nos informaron que en el primer pedido que se hizo arrojó que ese 13 no hubo satélites y que el 14 estaba nublado", precisó.



Actualidad

En la lluviosa jornada de este jueves 8, la familia permanece unida, en su casa del barrio Chaquito de 9 de Julio, a la espera de novedades esclarecedoras sobre el destino del más pequeño de los hermanos.

José, a su vez, rememora ese aciago 13 de junio del 2024, y repasa cada momento vivido en la búsqueda esteril de algun indicio que haya pasado por alto. Lo único que está claro es que a Loan se lo llevaron y la esperanza que motiva a todos es la acción de la Justicia.