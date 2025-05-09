¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La Policía atrapó a un hombre y secuestró un arma que usó para cometer un delito

Por El Litoral

Viernes, 09 de mayo de 2025 a las 10:13

Tras una orden de allanamiento, la Policía de Corrientes, aprehendió a un hombre y secuestró un arma de fabricación casera que usaba el delincuente para cometer delitos.

Los agentes policiales, se dirigieron a un domicilio del barrio "La Olla", donde arrestaron al hombre, de mayor edad, y encontraron un arma tipo "tumbera" , que  habría usado para el robo en una casa que aún se encuentra en curso de investigación. La vivienda allanada se ubicaba en calles Inglaterra y Berazategui de la ciudad capital.

El sujeto fue trasladado a la comisaría jurisdiccional junto a lo secuestrado, donde se prosiguen con los trámites del caso.
 

