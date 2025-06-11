La Justicia condenó a 11 años de prisión a un cura que acompañaba a las marchas por Loan

El Poder Judicial de Corrientes informó que condenó a 11 años de prisión un cura vetero católico por un caso de abuso sexual. El sujeto, oriundo de Goya, acompañó las marchas y convocatorias por la aparición de Loan Peña.

Se trata de Juan Ramón López, cuya función es similar a la de un cura de la Iglesia católica. La Justicia comprobó su culpabilidad en hechos ocurridos en los años 2020 y 2021. En un juicio abreviado López aceptó la culpabilidad de lo ocurrido, quedando inmediatamente detenido, luego que la fiscal María Eugenia Ballara le aplicara prisión preventiva y que el Juez de Garantía Lucio López Lecube diera lugar.

El hecho

Durante los años 2020 y 2021 el cura vetero abusó reiteradamente de una menor. El cura daba alojamiento a la víctima en una casa que a su vez funcionaba como templo de la congregación de Goya.

Por el hecho, la Justicia encontró a Juan Ramón López culpable de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 12, agravado por ser ministro de un culto y encargado de la educación de la víctima, en modalidad de delito continuado.