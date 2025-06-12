Un año sin Loan Peña: la mamá del menor pidió que los detenidos "rompan el pacto de silencio"

La mamá de Loan Danilo Peña, María Noguera, habló en las últimas horas al cumplirse este viernes 13 de junio un año de la desaparición del menor en la localidad correntina 9 de Julio.

"No se puede creer, un año y no sabemos nada de Loan", dijo la mujer, quien aseguró que su familia lo único que busca es saber qué pasó con el niño.

En ese sentido, se mostró esperanzada con que los 7 detenidos "rompan el pacto de silencio, esperamos que hablen". "Estamos sufriendo mucho", precisó en declaraciones a radio Dos.

Por otra parte, se mostró conforme con los procedimientos de la Justicia y pidió que "si alguien lo ve a Loan que avise por favor a alguna comisaría cercana".

MARCHAS EN LA PROVINCIA

Por otra parte, para este viernes están programadas tres concentraciones en la ciudad de Corrientes, 9 de Julio y Goya.

El itinerario marca que la primera marcha será en la plaza Cabral de la capital provincial, a partir de las 9, mientras que a las 11 se celebrará una misa en la iglesia de 9 de Julio, la localidad en la que desapareció Loan.

Por último, a las 19, se está convocando a una movilización al Juzgado Federal de Goya. En el lugar, desde el miércoles comenzó a diagramarse un fuerte operativo de seguridad, con el vallado del edificio.

SIETE IMPUTADOS

El Juzgado Federal de Goya resolvió elevar a juicio la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 6 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, Corrientes.

La jueza Cristina Pozzer Penzo imputó a siete personas: Bernardino Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el comisario Walter Maciel, acusados de intervenir coordinadamente en la sustracción y ocultamiento del menor, según el artículo 146 del Código Penal.

La investigación fue extensa y compleja, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, la PROTEX y la querella de los padres de Loan. El expediente principal incluye más de 90 cuerpos y centenares de medidas probatorias: declaraciones, pericias, análisis de llamadas, rastrillajes y estudios forenses. La Alerta Sofía sigue activa y se continúa la búsqueda del menor, según destacó Infobae.

