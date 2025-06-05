La mamá de Loan Peña grabó un video: "No quiero que usen a mi hijo para política"

La mamá de Loan Danilo Peña, María Noguera, grabó un video en el que solicitó que no usen a su hijo políticamente.

Parada en la puerta de su casa en la localidad correntina de 9 de Julio, la mujer señaló que se vio en la necesidad de divulgar el material "en el nombre de Loan".

"No quiero que usen el nombre de Loan para política, no quiero que lo tengan como un trofeo", afirmó.

En ese sentido, solicitó: "Quiero que me apoyen para encontrar a mi hijo, pero no quiero que su nombre se esté tirando de un lado para el otro".

"El que quiera que venga a apoyarme, tiene las puertas abiertas", dijo Noguera y volvió a pedir: "No quiero que utilicen el nombre de mi hijo".

JUICIO

El fiscal federal Carlos Schaeffer, confirmó en las últimas horas que se elevará a juicio la causa de Loan Danilo Peña. Son 17 personas imputadas por sustracción y encubrimiento.

De los 17 acusados, "estamos hablando de 10 personas que vinieron a entorpecer y siete que están como responsables de la sustracción del menor de edad", dijo en declaraciones al programa Corrientes en el aire.

"Prontamente y ojalá así sea, para el segundo semestre tendríamos el inicio debate oral y público", señaló.