Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
MERCEDES

Corrientes: una mujer está en grave estado tras un intento de femicidio

Ocurrió el viernes pasado. El agresor fue encontrado sin vida luego del hecho, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital de Capital para tratar sus graves lesiones.

Por El Litoral

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 08:23

Mercedes fue el escenario, el viernes pasado, de un violento intento de femicidio contra una mujer, el cual se investiga por la Justicia.

Los hechos se remontan al viernes 8 de agosto, cuando en una vivienda del barrio Benito Gómez de la mencionada localidad, un hombre identificado con el apellido Monzón atacó a una mujer de apellido Soto.

Debido al ataque, la mujer sufrió graves heridas que provocaron su traslado a un hospital de Capital, para atender la complejidad del caso.

En tanto que el agresor fue encontrado sin vida luego del ataque.

Los peritos y efectivos policiales trabajaron en el lugar y recolectaron los elementos que permitirán esclarecer las circunstancias del caso.

Con información de Tu Mercedes
 

