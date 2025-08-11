Corrientes: una mujer está en grave estado tras un intento de femicidio

Mercedes fue el escenario, el viernes pasado, de un violento intento de femicidio contra una mujer, el cual se investiga por la Justicia.

Los hechos se remontan al viernes 8 de agosto, cuando en una vivienda del barrio Benito Gómez de la mencionada localidad, un hombre identificado con el apellido Monzón atacó a una mujer de apellido Soto.

Debido al ataque, la mujer sufrió graves heridas que provocaron su traslado a un hospital de Capital, para atender la complejidad del caso.

En tanto que el agresor fue encontrado sin vida luego del ataque.

Los peritos y efectivos policiales trabajaron en el lugar y recolectaron los elementos que permitirán esclarecer las circunstancias del caso.

