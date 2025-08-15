En un paraje de Itatí recuperaron una moto denunciada como robada

Como resultado de recorridas, recolección de datos y rastrillajes, en el paraje Guayú, personal policial de la Comisaría de Distrito Itatí localizó y recuperó este viernes al mediodía una motocicleta denunciada como sustraída.

Se trataba de una Honda Wave de 110 cc, color blanca, que fue llevada desde el frente del domicilio del denunciante, en el casco urbano de la localidad, de acuerdo con el aporte de la víctima.

Con base en un oficio librado por la Fiscalía en turno bajo actuaciones de "supuesto robo agravado por vehículo dejado en la vía pública", comenzaron a trabajar para el esclarecimiento de lo sucedido.

La recolección de datos y operativos de búsqueda, arrojaron claridad cuando las tareas se focalizaron en un camino al paraje Guayú sobre la Ruta Provincial 21. En un descampado de la zona ubicaron la moto buscada, que al parecer fue abandonada allí al no poder seguir movilizándose por el rápido y amplio desplazamiento policial que les cerró los pasos.

La titular del Ministerio Público dispuso que luego de los trámites correspondientes, fuera entregada a su propietario, en tanto que se continúa con la investigación para llegar al o los autores del delito.