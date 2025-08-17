Tras tareas investigativas se recuperó una motocicleta y se detuvo a un hombre

La Policía de Corrientes informó que el sábado secuestró una motocicleta que fue denunciada como robada en la localidad de Monte Caseros. Por el hecho se detuvo al presunto autor.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de Monte Caseros dieron con el vehículo luego de iniciar tareas investigativas relacionadas con un hecho delictivo donde se sustrajo el vehículo en cuestión.

El rastrillaje policial llevó a los efectivos hasta las calles Juan Pujol y Las Heras de dicha localidad. En este lugar se localizó al presunto autor del robo, quien iba a bordo de una motocicleta marca Guerrero, modelo DL, cuyas características coincidían con la denuncia.

En el operativo se identificó y demoró a un hombre de 20 años, quien está relacionado con el hecho que se investiga.

El demorado y el vehículo fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan con los trámites del caso.

