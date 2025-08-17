Torneo Clausura 2025: a qué hora y dónde ver River vs. Godoy Cruz

River recibirá a Godoy Cruz este domingo por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará en el Monumental y comenzará a las 18:30, enfrentará a dos equipos que llegan con poco descanso tras sus compromisos internacionales del jueves. A continuación, lo que tenés que saber del encuentro en el que impartirá justicia Sebastián Zunino.

El Millonario empató sin goles con Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores y definirá la serie en casa, mientras que el Tomba cayó 2-1 ante Atlético Mineiro en Brasil por la Copa Sudamericana, por lo que deberá remontar en Mendoza. Más allá de su presente copero, River es líder de la Zona B con 8 puntos en 4 fechas, mientras que Godoy Cruz es decimotercero con apenas 3 unidades y sin victorias.

Marcelo Gallardo planea una rotación masiva pensando en la revancha copera. Jeremías Ledesma podría reemplazar a Franco Armani en el arco, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarán por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes descansarán este fin de semana. En la zaga, Lautaro Rivero se perfila para repetir como titular junto a Sebastián Boselli, ante la posible recuperación de Lucas Martínez Quarta para el jueves.

En la mitad de la cancha, Enzo Pérez descansará y su lugar podría ser ocupado por Juan Carlos Portillo, quien aún no sumó minutos en el equipo. Kevin Castaño y el juvenil Giorgio Costantini son otras opciones para el puesto de volante central. Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Juan Cruz Meza se disputarán los dos lugares restantes, manteniendo el esquema 4-3-3.

En ataque, Sebastián Driussi podría volver a la titularidad, relegando a Miguel Borja al banco, aunque el colombiano también es candidato a iniciar si el DT decide darle rodaje. Santiago Lencina, Ian Subiabre y Gonzalo Martínez se perfilan como alternativas para acompañar al centrodelantero en los extremos. La prioridad del DT será dar descanso a piezas clave y mantener frescura para el duelo copero. A quien preservaría y utilizaría como relevo recién el próximo jueves es a Maxi Salas.

Por el lado del Tomba, el equipo dirigido por Walter Ribonetto atraviesa un momento complicado en el Clausura. Tras empatar sus primeros tres partidos ante Rosario Central, Sarmiento y Talleres, perdió como local 2-1 frente a Gimnasia, y ahora busca su primer triunfo. Su entrenador asumió la semana pasada y aún busca darle una identidad definida al equipo.

Godoy Cruz llega con desgaste físico tras el viaje a Brasil y con la necesidad de sumar para no quedar relegado en la tabla. Aunque la prioridad también está puesta en la Sudamericana, el duelo en el Monumental es una oportunidad para recuperar confianza y cortar la racha negativa. Un buen resultado ante el líder podría significar un envión anímico clave para el tramo final de la temporada.

La formación de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Godoy Cruz vs. River, por el Torneo Clausura

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Los datos de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.

