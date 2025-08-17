¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
Corrientes: anuncian desvíos en la Ruta Nacional 12 por obras viales

Debido a obras de ampliación de calzada y construcción de colectoras sobre RN 12.

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 12:54

A partir del lunes 18 y hasta el domingo 24 de agosto se realizarán obras sobre Ruta Nacional N° 12, afectando al tránsito de la ciudad Capital, por lo cual se anuncian desvíos mientras duren los trabajos.

Debido a la duplicación de la calzada y construcción de colectoras sobre RN 12, en el tramo Empedrado-Itatí, el tránsito se verá interrumpido, por lo cual se anuncia un desvío sobre avenida Independencia a la altura de la Rotonda  de la Virgen de Itatí y RN 12.

Además, en el kilómetro 1027 de RN 12, a la altura de Arroz Danubio, se iniciará otra obra.

En tanto que actualmente se registran obras en el kilómetro 1027 y 1028,  por lo tanto, hay desvíos en calle Tupac Amarú y Cuba, afectando el ingreso  al barrio Pirayuí.

Se pide a los conductores que estén atentos a las señalizaciones en estos tramos.
 

