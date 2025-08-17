Ascúa alquilará las residencias oficiales y destinará el dinero para construir viviendas

El candidato a la gobernación de Corrientes, Martín “Tincho” Ascúa, propuso alquilar las residencias oficiales del gobernador y sus funcionarios instaladas en la capital, para impulsar el financiamiento de un programa de viviendas en la provincia.

El referente de Limpiar Corrientes tiene el objetivo de recortar privilegios al poder en la provincia, por lo cual las autoridades deberán solventar sus casas con sus propios recursos.

Según explicó en un video, con lo recaudado del alquiler de las residencias oficiales se nutrirá un fondo para la construcción de viviendas para la población en general.

Además, cuestionó que el erario público solvente las casas del gobernador, el vice y sus funcionarios en la avenida Costanera General San Martín de la capital, mientras la provincia atraviesa una emergencia habitacional.

“Cuando fui elegido intendente de Paso de los Libres, vivía en la misma casa que vivo hoy, compré el terreno con mucho esfuerzo y la construí con el crédito Procrear”, comparó Ascúa.

El candidato finalizó: “Voy a ser gobernador de Corrientes y la vivienda donde habite la voy a pagar de mi sueldo. Las casas oficiales del Gobierno las voy a alquilar y con el dinero que se recaude vamos a construir viviendas sociales, así, respetando tu plata, es como vamos a limpiar Corrientes”.

