¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
San Miguel

Un hombre detenido y un caballo secuestrado tras un allanamiento

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 10:13

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre y recuperó un caballo tras un allanamiento realizado en la localidad de San Miguel.

Una causa que se investiga implicó tareas de averiguación que terminaron en un operativo de allanamiento en un domicilio ubicado en el paraje Yatayty Poy de San Miguel.

Como resultado de esta acción se demoró e identificó a un hombre de 32 años y se secuestró un caballo, el cual está relacionado con la causa que se investiga.

El demorado y el animal fueron dispuestos ante la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a  fin de continuar con las diligencias del caso.


 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD