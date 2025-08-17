¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Paso de los Libres

Se secuestró contrabando valuado en más de 71 millones de pesos en Corrientes

El cargamento tenía como destino la provincia de Buenos Aires y contenía zapatillas y cremas de diversas marcas, sin la documentación que acredite el ingreso legal al país.

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 08:47

La Policía Federal informó que el jueves realizó el secuestro de un cargamento de mercadería de contrabando en Paso de la Patria, el cual tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

El operativo se produjo durante un control fronterizo, establecido por el Ministerio de Seguridad Nacional. En el punto de control se detuvo la marcha de un camión marca Iveco, de la empresa Vía Cargo, que tenía destino la provincia de Buenos Aires.

Durante la revisión, los efectivos encontraron 170 cajas que contenían 1.737 pares de zapatilla de diversas marcas y talles, 3.717 frascos de cremas de diferentes marcas, todo sin la documentación que acredite su ingreso al país. Por este motivo, la mercadería fue secuestrada en el acto.

En la causa intervino el Juzgado Federal de Paso de los Libres, junto con la División Aduana-Arca, que tras el secuestro del cargamento, se calculó una valoración que alcanza los 71.412.000 pesos.

Por su parte, el conductor quedó a disposición de la Justicia, acusado de infringir la Ley 22.415, sobre contrabando.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD