Se secuestró contrabando valuado en más de 71 millones de pesos en Corrientes

La Policía Federal informó que el jueves realizó el secuestro de un cargamento de mercadería de contrabando en Paso de la Patria, el cual tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

El operativo se produjo durante un control fronterizo, establecido por el Ministerio de Seguridad Nacional. En el punto de control se detuvo la marcha de un camión marca Iveco, de la empresa Vía Cargo, que tenía destino la provincia de Buenos Aires.

Durante la revisión, los efectivos encontraron 170 cajas que contenían 1.737 pares de zapatilla de diversas marcas y talles, 3.717 frascos de cremas de diferentes marcas, todo sin la documentación que acredite su ingreso al país. Por este motivo, la mercadería fue secuestrada en el acto.

En la causa intervino el Juzgado Federal de Paso de los Libres, junto con la División Aduana-Arca, que tras el secuestro del cargamento, se calculó una valoración que alcanza los 71.412.000 pesos.

Por su parte, el conductor quedó a disposición de la Justicia, acusado de infringir la Ley 22.415, sobre contrabando.

