Boca visita a Independiente Rivadavia y busca romper su mala racha

Independiente Rivadavia y Boca se enfrentarán este domingo por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El Xeneize viaja a Mendoza con la obligación de romper la peor racha sin victorias de su historia, que se extiende desde el 19 de abril. El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas. A continuación, lo que tenés que saber del encuentro en el que impartirá justicia Pablo Dóvalo.

El presente de Boca preocupa y mucho. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo acumula 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club. En el Clausura, apenas sumó tres puntos en cuatro fechas y se ubica penúltimo en la tabla. Viene de empatar 1 a 1 con Racing en la Bombonera, en un partido que dejó buenas sensaciones en algunos pasajes, pero volvió a exponer problemas de contundencia y solidez defensiva.

El DT apuesta a que este viaje a Mendoza sea el punto de quiebre. Boca sabe que un triunfo no solo lo sacaría del fondo, sino que también podría ser el envión anímico necesario para recuperar confianza. Russo busca transmitir calma en un contexto de alta presión, pero al mismo tiempo trabaja en pequeños ajustes para encontrar un funcionamiento más equilibrado.

En cuanto a variantes, se esperan dos cambios respecto al empate frente a Racing. Nicolás Figal, ya recuperado de su lesión, reaparecería en la defensa para darle más experiencia y firmeza a la última línea. Además, Rodrigo Battaglia podría meterse en el mediocampo, lo que generaría un doble pivote con Leandro Paredes y daría mayor capacidad de recuperación en el círculo central. Aunque tampoco se descarta a Milton Delgado en dicho puesto.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la Lepra mendocina llega en la décima posición con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. En la última fecha, cayó por 2 a 1 frente a Estudiantes en La Plata, en un duelo donde tuvo buenas chances, pero pagó caro los errores en defensa. El equipo de Alfredo Berti buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar el mal momento de su rival.

La gran carta ofensiva de los mendocinos será Sebastián Villa, ex Boca, quien se reencontrará con el club donde tuvo un paso destacado y polémico. Con el respaldo de su gente, Independiente Rivadavia intentará repetir la intensidad que mostró en otros partidos en Mendoza y sorprender a uno de los grandes del fútbol argentino.

La formación de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura

Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura

Hora: 20.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Malvinas Argentinas.

