Corrientes: cinco chaqueños fueron detenidos con drogas en un operativo

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo cinco personas oriundas de Chaco durante un operativo en Paso de la Patria. Además, se secuestró droga de máxima pureza.

Los hechos se remontan a la madrugada de este domingo cuando efectivos que realizaban un patrullaje observaron personas en un vehículo estacionado en inmediaciones de calle Formosa y San Martín, de la localidad mencionada.

En la cabina de un automóvil marca Chevrolet, modelo Prisma, color blanco, se hallaban dos personas en un aparente intercambio. Al notar esto, los efectivos solicitaron el descenso del vehículo. Cuando se abrieron la puerta se pudo observar sobre el panel una bolsa de plástico que contenía un polvo de color blanco.

Además, fuera del vehículo se identificó a dos hombres y una mujer; esta última cargaba entre sus pertenencias un envoltorio de color verde. Ante la sospecha de la presencia de sustancias prohibidas, se solicitó la presencia del personal de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Los sospechosos fueron trasladados hasta la comisaría correspondiente junto a los elementos encontrados y el vehículo. Una vez allí, se realizó frente a testigos el narco test correspondiente. Es así que se constató la presencia de cocaína de máxima pureza y marihuana de alta calidad.

Por este motivo se dispuso una inspección a fondo, hallándose más envoltorios con las mismas sustancias. Se logró secuestrar un total de 66 gramos de cocaína de máxima pureza y de 18 gramos de marihuana.

En clara infracción a la ley 23.737 se detuvo inmediatamente a las personas involucradas, siendo puestas a disposición de la Justicia junto a lo hallado. Además, destacó que los cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, son oriundos de Chaco.

Fueron identificados dos hermanos de apellido Barreto, e individuos de apellido Peloso, López (propietario del auto) y Acevedo (la mujer).

Mientras se continúan las diligencias del caso, los detenidos fueron alojados en la ciudad capital, junto al rodado. En tanto que el personal de Drogas Peligrosas sigue con la investigación.

