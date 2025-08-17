Corrientes: más de 15.000 personas homenajearon a San Martín en Yapeyú

Yapeyú inició a la medianoche del sábado los homenajes al General José de San Martín en el Festival al Libertador, donde el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, formó parte de los festejos.

El evento, que conmemoró el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín, se realizó en el camping municipal de Yapeyú, donde alrededor de 15.000 personas, entre jóvenes y familias, se congregaron a la vera del río Uruguay.

Cabe destacar que cuando el reloj marcó la hora cero de este domingo se iniciaron los festejos entonando el Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda Militar “Vuelta de Obligado” del Grupo de Artillería 3 con asiento en Paso de los Libres y el pabellón nacional portado y escoltado por Granaderos del Destacamento Yapeyú del Ejército Argentino. Del mismo, modo se entonó luego las marchas a San Lorenzo y a Malvinas.

El festival continuó con un espectáculo musical en vivo de chamamé y ritmos contemporáneos. Además, se destacó la presencia de Gustavo Valdés, junto a la intendente local, Marisol Fagúndez, y demás autoridades.