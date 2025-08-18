Corrientes: un suboficial de la Policía fue detenido por un caso de abigeato

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un agente de la fuerza involucrado en un caso de abigeato en la localidad de Curuzú Cuatiá.

Fuentes oficiales informaron a El Litoral que se trata de un Suboficial de la Policía que prestaba servicio en Sauce.

La fuerza policial junto al fiscal Óscar Cañete realizaron varios allanamientos relacionados con casos de cuatrerismo y abigeato.

Vaquillas recuperadas y bolsas con sangre

Entre los operativos se recuperaron dos vaquillas robadas pero ya faenadas. El detenido de esta acción, identificado como G. F. Fernández, alias “Tagua”, una vez detenido, aportó datos que harán continuar la investigación.

El allanamiento donde se detuvo a Fernández se realizó en un establecimiento rural cercano a la Ruta Provincial N° 126. En el lugar se descubrieron bolsas con sangre, se secuestró una camioneta que relacionada con el movimiento del ganado robado.

Fuentes policiales informan que el detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía de Curuzú Cuatiá, estando actualmente en pasividad y en espera de un sumario administrativo para separarlo de la fuerza.