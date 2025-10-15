Tras ser sorprendidos en la vía pública, abandonaron un elemento denunciado como robado

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un elemento de trabajo tras dar persecución a dos personas en la ciudad capital.

El hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando efectivos que realizaban un recorrido de prevención delitos, divisaron a dos hombres que llevaban una bolsa de color blanco ingresando hacia un pasillo del barrio Piola, por calle Ricardo Gutiérrez.

Al darle la voz de alto, los sospechosos aceleraron su marcha a pie para luego ingresar a un domicilio del lugar. Tras esto la bolsa fue arrojada y los sujetos se escabulleron, perdiéndose de la vista de los uniformados.

Cuando se verificó el contenido de la bolsa, se encontró una cierra circular de mano, de similares características a una que fue denunciada horas antes.

Lo recuperado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.