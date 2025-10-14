Argentina vs. Puerto Rico: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina cierra una nueva fecha FIFA enfrentando a Puerto Rico en Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni, que el pasado viernes derrotó 1-0 a Venezuela con gol de Gio Lo Celso, jugará su segundo y último amistoso de la ventana de octubre ante los Boricuas en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami de Messi. El DT aprovechará este equipo para probar jugadores de cara a la Copa del Mundo año y tratar de obtener certezas de cara a la lista definitiva del Mundial. En Olé, te contamos todos los detalles del partido.

¿Cómo llega la Selección Argentina al partido con Venezuela?

La Albiceleste viene de transitar unas Eliminatorias Sudamericanas casi perfectas, clasificando al próximo Mundial con varias fechas de anticipación. Por ese motivo, el principal objetivo de esta ventana es sacar conclusiones de cara a una nueva Copa del Mundo, la cual se disputará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo año.

Para este encuentro, Scaloni ya podrá contar con la presencia de su capitán, Lionel Messi, que no participó del último encuentro ante Venezuela para poder disputar su encuentro correspondiente con el Inter Miami. El DT también podría probar a nuevos nombres al plantel, como Lautaro Rivero de River, el Flaco López o Aníbal Moreno de Palmeiras, quienes se metieron en su lista de convocados para esta doble fecha FIFA.

La historia de Puerto Rico, el rival de Argentina en esta fecha FIFA

El conjunto caribeño afrontará uno de los partidos más importantes de su historia. Y es que poco le importa al equipo boricua el hecho de que se trate de un amistoso, ya que el combinado de ese país se encuentra en pleno desarrollo y tendrá enfrente un desafío de primer nivel.

Y es que la Selección Argentina enfrentará, nada menos, a un equipo que no tiene un DT oficializado y que cuenta en sus filas con jugadores que se encuentran, en su mayoría, en las ligas universitarias de Estados Unidos. Sin ir más lejos, el inglés Charlie Trout estará sentado en el banco de suplentes, pero no es más que un interino: hace rato que Puerto Rico está buscando un entrenador, a tal punto que Iván Rivera, presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, reveló que "mucho antes de firmar el acuerdo del partido con Argentina, tuvimos entrevistas con hasta ocho entrenadores de diferentes perfiles. De ahí, esperamos hacer dos entrevistas más hasta llegar a 10 candidatos para luego pasar el filtro", indicó el pope, quien pretende tener cerrado el próximo proyecto de su seleccionado para enero del 2026 y así encarar la preparación rumbo al Mundial del 2030, en el cual sueñan con hacer su primera participación.

¿A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un partido amistoso?

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, se enfrenta ante los Boricuas en el Chase Stadium de Miami por un partido amistoso este martes 14 de octubre a las 21.00hs (de Argentina).

¿Por dónde se puede ver el partido de la Selección Argentina vs. Puerto Rico?

Este partido será transmitido a través de TyC Sports y Telefe. Y por supuesto, vas a poder seguir el minuto a minuto de ambos compromisos por acá, en Olé.

La probable formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

(Con información de OLË)