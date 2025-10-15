Doble podio para el correntino Agustín Romero en el circuito misionero de tenis de mesa

El tenismesista correntino Agustín Romero tuvo una destacada actuación en la cuarta fecha del Circuito Misionero de Tenis de Mesa, desarrollada en la ciudad de Puerto Rico (Misiones).

El certamen, de carácter regional e internacional, reunió a deportistas de distintas provincias del NEA y de Paraguay, consolidándose como uno de los torneos más competitivos de la región.

Campeón en Sub 29 y subcampeón en Senior

Romero se subió dos veces al podio: obtuvo el primer puesto en la categoría Sub 29 y el segundo lugar en Senior.

En la final Sub 29, venció al chaqueño Agustín López por 3 a 1 (11-9, 11-2, 8-11 y 11-8), pese a sufrir una torcedura de tobillo izquierdo durante el partido que condicionó su rendimiento.

En la final Senior, el correntino cayó frente al local Emanuel Fernández, considerado el tercer mejor jugador del litoral argentino. El resultado fue 3 a 0 (15-13, 11-5 y 11-6), aunque Romero logró dar batalla en el primer set, antes de resentirse de la lesión.

Proyección nacional

Con dos podios en un solo fin de semana, el deportista correntino cerró su participación en Misiones con una sólida performance de cara a los próximos desafíos: el Grand Prix de Rosario y el Abierto de la República, que se disputará en noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires.