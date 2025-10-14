Posible femicidio de Camila González: imputaron al médico y piden su prisión preventiva

La fiscal de Investigaciones N.º 1, Lucrecia Troia, confirmó este martes en declaraciones a la prensa que se formalizó la imputación contra el médico cirujano de 50 años, ex pareja de Camila Soledad González, la mujer de 29 años que murió el pasado viernes tras caer de un sexto piso en un edificio del barrio Cambá Cuá de la capital provincial.

En declaraciones a Radio Dos, la fiscal adelantó que durante la mañana de este martes se presentará el pedido de prisión preventiva, que debe resolverse dentro del plazo legal de 72 horas desde la imputación formal. “Estamos al inicio de esta investigación. Lo que se realizó fue la formalización de la imputación de la persona que estaba presente en el momento de la caída”, indicó la fiscal.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle San Martín al 300, donde la joven se encontraba con su hijo de 10 años y el imputado, identificado como Lionel Luis C., oriundo de Bahía Blanca. Según testimonios, hubo una discusión previa al hecho y varios vecinos señalaron que González fue vista colgando del balcón, pidiendo auxilio, antes de caer al vacío.

Según informó la fiscal al ser consultada, entre las pruebas recolectadas hasta el momento, se encuentran teléfonos celulares secuestrados, peritajes en el lugar del hecho y declaraciones de testigos. Además, agregó que el imputado prestó declaración en sede judicial.

Asimismo, se conocieron recientemente chats entre la víctima y una amiga en los que González describía una relación de pareja conflictiva, señalando episodios de control y maltrato. Estos mensajes, difundidos en redes sociales y medios locales, son considerados como posibles indicios en el marco de la investigación, aunque aún no constituyen prueba definitiva.

En este sentido, la Troia respondió: " En las últimas horas se conocieron chats con una amiga que revelaba una situación bastante compleja. Si bien se difundió primero en redes sociales, eso sirve como aporte a la investigación, una vez que se confirme que el hecho se produjo en un contexto de violencia de género. La amiga vino a prestar declaraciones y nos dio una idea de cómo era la relación entre ambos. Hasta ahora se sigue investigando un hecho que habría sido en un contexto de violencia de género, que aún no sirve como prueba, pero dan un contexto y un indicio útil"

La doctora además agregó que la actual pareja de la víctima también brindó testimonio ante la fiscalía. En cuanto al hijo de la mujer, se evalúa su declaración mediante cámara Gesell, siempre resguardando su integridad emocional. “El menor habría estado presente en el momento del hecho. Estamos siguiendo todos los protocolos para no revictimizarlo”, detalló la fiscal.

La autopsia al cuerpo de la víctima y el testimonio del niño serán claves para avanzar en la investigación, que sigue en curso. La carátula del expediente es “homicidio agravado por el vínculo mediado por violencia de género”.