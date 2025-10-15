Trasladaban un colchón y el respaldo de una cama y fueron sorprendidos por la Policía

La Policía de Corrientes informó que este martes a la madrugada recuperó elementos que habían sido denunciados como sustraídos en el interior de un domicilio en construcción y detuvo a cuatro personas en la ciudad capital.

El operativo tuvo lugar mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas conjuntas por las calles Cabo de Hornos y Argentina de ciudad capital cuando observaron a cuatro hombres trasladando un colchón y un respaldo de cama de dos plazas. Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron la huida, dejando abandonados los objetos.

Posteriormente, se pudo confirmar que los elementos recuperados coincidían con los denunciados como robados horas antes.

Los objetos fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional correspondiente, donde se continuará con las diligencias de rigor para esclarecer el hecho.