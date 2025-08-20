¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Banco de Corrientes Día de la Niñez
Gustavo Valdés Banco de Corrientes Día de la Niñez
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ORDEN JUDICIAL

Apresaron en Yahapé a un hombre buscado por abuso sexual

La causa es del 2022 y la Justicia dispuso su localización y aprehensión.
 

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 18:33

En cumplimiento con un oficio judicial, personal policial de la Subcomisaría de paraje Yahapé procedió a la localización y aprehensión de un hombre que era requerido por una causa de abuso sexual con acceso carnal, denunciada en el año 2022.


La orden fue remitida desde el Juzgado de Instrucción 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Corrientes tras lo cual el acusado quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.


Cabe señalar que la carátula del hecho es "supuesto abuso sexual con acceso carnal en modalidad continuada, amenaza con arma, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad en concurso real y en contexto de violencia de género".

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD