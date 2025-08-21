Club Hípico Santa Catalina: será el epicentro de la equitación en Corrientes

Este fin de semana, el Club Hípico Santa Catalina de Corrientes se convertirá en el epicentro de la equitación regional con la realización del Torneo Final Zona Litoral Norte del Campeonato 2025. Este evento, que forma parte del calendario oficial de la Federación Ecuestre Argentina, promete tres días de intensa competencia y actividades para toda la familia, en un entorno natural único.

Desde el viernes 22 de agosto, los mejores jinetes y amazonas del Litoral Norte darán cita en la pista principal del Club Hípico Santa Catalina, donde demostrarán su destreza y habilidad en las disciplinas de salto. El torneo contará con una destacada participación local, así como representantes de Chaco y Misiones.

La jornada inaugural comenzará a las 13:00 horas, y se complementará con una charla informativa a cargo de destacados profesionales del ámbito ecuestre: Francisco Galli (Jurado FEI-3), Guillermina Quinos (Stteward FEI-3) e Iavier Ibarra Briozzo (Course Designer FEI-3). El sábado 23 continuará la acción con más competencias, mientras que el domingo 24 se definirá a los campeones y se llevará a cabo la esperada ceremonia de premiación.

Además de las pruebas de salto, la organización ha previsto actividades complementarias que fomentan el ambiente de camaradería entre los participantes y el público. El sábado por la tarde, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo musical con un DJ, bocadillos y tragos, creando un espacio de celebración del deporte ecuestre.

El evento contará con un atractivo adicional: un sorteo de una motocicleta eléctrica LVN modelo LX05 cero kilómetro, organizado por la empresa López Hermanos. Para participar, los interesados deberán inscribirse en el stand de la firma, donde también se podrán realizar test drives de las motocicletas Royal Enfield y Meucci.

El acceso al torneo es completamente libre y gratuito, lo que convierte al evento en una excelente oportunidad para disfrutar de saltos espectaculares en un ambiente privilegiado, a solo minutos del centro de la ciudad de Corrientes. El Club Hípico Santa Catalina está estratégicamente ubicado en el extremo sur de la ciudad, cerca de la intersección de la avenida Maipú y la ex vía ferroviaria, lo que facilita el acceso tanto para los habitantes de la capital como para quienes provienen de otras localidades.

Además de las emocionantes competencias, los asistentes podrán disfrutar de un área gastronómica con comida y bebidas, para vivir una experiencia completa en contacto con la naturaleza y el deporte de alto rendimiento.