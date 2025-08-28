Corrientes: impiden el ingreso de mas de 100 kilos de salchichas en el paso internacional

El Senasa informó que evitó el ingreso de más de 100 kilos de embutidos que eran transportados sin autorización en el Puente Internacional Santo Tomé-São Borja.

Agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa realizaron la inspección de un vehículo particular, donde hallaron la mercadería que era transportada de manera ilegal, pues no cumplía con las condiciones zoosanitarias del país, incumpliendo con las resoluciones del Senasa Nº 295/99 y Nº 299/99.

En total se secuestraron 111 kilogramos de salchichas, las cuales, tras realizarse las actas correspondientes fueron desnaturalizadas. Este tipo de prácticas pone en riesgo la salud pública, pues se pueden introducir enfermedades exóticas.

Cabe recordar que la entidad prohíbe el ingreso de productos cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas y otros alimentos de origen animal o vegetal que no cumplan con las condiciones sanitarias correspondientes.