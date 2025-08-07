Vamos Corrientes presentó sus candidatos en Perugorría con fuerte compromiso de apoyo

El frente gobernante Vamos Corrientes realizó este jueves un acto de campaña en la localidad de Perugorría de cara a las elecciones del 31 de agosto, mostrando un claro apoyo a la fórmula local integrada por Ubaldo Leiva y Tina Castellanos. En la ocasión se expresó claro apoyo provincial para desarrollar infraestructura urbana con ripio, asfalto e iluminación en el Municipio. También hubo una fuerte defensa y compromiso con la educación pública y en este sentido, se anunció la culminación por parte de la Provincia de una escuela que la anterior gestión nacional había iniciado en Paso Tala. Además también se anunció la culminación del asfaltado en la RP 24 que une a Perugorría con Goya.



El acto de campaña tuvo lugar en Club Social Perugorría, donde se presentó el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés junto a los candidatos a legisladores provinciales de Vamos Corrientes. Allí le expresaron apoyo a la fórmula para la intendencia local y a sus candidatos a concejales: Guillermina Barboza, Sergio Paredes, Ana Ovelar, Yenhy Borda, y Gonzalo Gómez.



Al tomar la palabra, Juan Pablo Valdés expresó en la ocasión que "es para mí una alegría estar con Ubaldo Leiva y Tina Castellanos, junto a todo este equipo que sueña en transformar Perugorría y con el cual me siento muy representado, porque le ponen pasión y ganas". Y resaltó que "nosotros no somos un espacio que elige la mentira como canal de comunicación, tampoco agraviar ni descalificar. Nosotros somos gente de ley, que trabaja y apoya el desarrollo, el cual se nota en cada pueblo de la provincia".



Luego, el gobernador y candidato a senador Gustavo Valdés sostuvo que "es el Estado quien tiene que garantizar la educación, por eso tenemos que seguir invirtiendo en escuelas como lo venimos haciendo. Y acá en Perugorría, desde la Provincia nos vamos a hacer cargo de terminar esa escuela que comenzó la Nación y luego abandonó su construcción. Vamos a terminar la escuela en Paso Tala, es un compromiso del Gobierno provincial que lo vamos a cumplir".



Luego el mandatario provincial remarcó la importancia la lucha contra las adicciones y el narcomenudeo, por lo cual destacó la inauguración que realizó en la jornada con un centro rehabilitación (+Vida) y la ley que impulsa el Ejecutivo provincial para que la Policía de Corrientes pueda colaborar con la Policía Federal contra el narcotráfico.



También se comprometió a culminar la reparación de la Ruta 24 de Perugorría a Goya. "Ya hicimos los primeros diez kilómetros y ahora la vamos a dejar en absolutas condiciones", indicó, señalando que "lo podemos hacer porque la provincia tiene sus plantas de asfalto con las cuales ayudamos a los municipios, por eso yo les pido que el 31 de agosto votemos por Corrientes".



Por su parte, el candidato a intendente Ubaldo Leiva remarcó que "hace ocho meses me hice cargo del Municipio y realmente hicimos mucho en poco tiempo: revalorizamos nuestro balneario, nuestro arco de entrada con iluminación, ripio, hoy terminamos una obra importantísima que conecta el barrio Nueva Esperanza con la localidad, una obra que hace 40 años se venía pidiendo y hoy lo hicimos realidad".



"Todo esto es el camino que realmente estamos convencidos que tenemos que seguir con el enorme acompañamiento que desde el primer día tuvimos de Gustavo Valdés y ahora seguiremos con el apoyo de Juan Pablo desde el 10 de diciembre porque estamos seguros que ganará Vamos Corrientes", consideró Leiva. Y reconoció que "nos falta mucho por hacer, porque fueron muchos años de atraso, nosotros hicimos más en siete meses, que quienes estuvieron hace diez años".



Y reflexionó: "Pero estos últimos ocho meses no fueron fácil: hubo inundaciones e incendios, y siempre estuvimos trabajando Municipio y Provincia para la gente. En esos momentos como perugorrianos estuvimos todos juntos y este es el mensaje que ahora en adelante venimos a traer, estando juntos para trabajar y luchar. Y el 31 de agosto vamos a ganar, porque tenemos equipo, porque pasamos todas las adversidades juntos, porque si algo aprendimos en estos ocho meses es saber trabajar juntos".



Mientras que la candidata a viceintendente Tina Castellanos, aseguró que "Ubaldo y yo lo único que queremos es trabajar incansablemente por una Perugorría más moderna con mejor infraestructura, fomento del turismo y economía local, por eso le pido a todos los perogurrianos que se sumen a nuestro futuro gobernador Juan Pablo Valdés".