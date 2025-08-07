Aprehendieron a un hombre armado con un cuchillo durante la madrugada

Alrededor de las 3 de este jueves, demoraron a un un hombre de 28 años de edad en calles Revidatti y Telechea del barrio Esperanza tras advertir que observaba el interior de casas de la zona sin poder justificar su accionar.

Se trató de un trabajo de prevención de la patrulla de la Comisaría 14° Urbana que identificó al sospechoso, identificado como Alexander Alberto I.Tras su demora, el hombre exhibió un cuchillo en una de sus manos. Los policías notaron que se contradecía en sus dichos sobre su presencia en el lugar, lo que motivó su aprehensión por infligir el código de faltas.