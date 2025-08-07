¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes San Cayetano lluvias en Corrientes
Policía de Corrientes San Cayetano lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
RAPIDO ACCIONAR

Recuperaron una motocicleta robada frente a un colegio

En plena transacción de venta llegó la Policía y los sospechosos escaparon
 

Por El Litoral

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 21:52

En un rápido y eficaz operativo, la policía logró recuperar una motocicleta marca Keller, color gris, que había sido robada frente a la Escuela Leloir en horas de la siesta de este jueves y que fue hallada en plena transacción de venta por dos sospechosos.
La denuncia penal había sido realizada por la ciudadana B. A. E. por la sustracción de su motocicleta que dejó estacionada sobre la avenida Arequipa. El personal de la Comisaría Séptima Urbana, sección investigaciones, y el Servicio de Emergencias 911 trabajaron en conjunto para localizar el vehículo.
Pudieron establecer el recorrido que utilizó el autor del hecho, lo que llevó a los policías a cercanías del lugar conocido como "La Tosquera" en barrio Río Paraná.
Allí, los efectivos observaron a dos personas intentando realizar una transacción con la motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, los desconocidos abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga. A pesar de la intensa búsqueda, no se logró detener a los malvivientes debido a la oscuridad y la espesa vegetación de la zona.
La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor, bajo directivas de la Fiscalía en turno.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD