Peculiar disertaron sobre la historia de la investigación policial en Corrientes

Una peculiar disertación se desarrolló este jueves en las instalaciones del Círculo de Oficiales que tuvo como eje central la historia de la investigación policial en Corrientes, la cual estuvo a cargo de destacados oficiales superiores en situación de retiro.

Las charlas históricas se llevaron a cabo en el marco de las actividades previstas por la semana del Día de la Policía de Corrientes.Fueron del tipo conversatorias donde se abordaron distintas temáticas como ser la seguridad y la historia de la investigación policial, cuyas disertaciones estuvieron a cargo del comisario general ®Osvaldo de los Santos García, actual subsecretario de Seguridad; comisario mayor® (Lic.) Tránsito Ramírez y el comisario inspector ®Eduardo Hugo Ortigoza.

Estuvieron coordinadas por el comisario mayor ®Ángelo Fernández y participaron distintos oficiales superiores, jefes, y oficiales subalternos de distintas áreas de la Institución, además cadetes de la Escuela de Policía y del Servicio Penitenciario.

Se abordaron distintos temas relacionados con la rica historia de la Policía de la Provincia de Corrientes, principalmente algunas áreas y aspectos importantes, como ser la formación, investigación y disciplina.