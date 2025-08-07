Juan Pablo Valdés en Santa Lucía: “Vamos a poner la ciudad de pie”

La alianza "Vamos Corrientes", integrada por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard, estuvo este miércoles en la localidad correntina de Santa Lucía, donde participó de un acto de campaña. En este marco, brindó su apoyo a la conducción del municipio para seguir trabajando "codo a codo con estos dos hombres para poner de pie a Santa Lucía". El acto se desarrolló durante la noche en el club Sportivo Santa Lucía.

"La gente confía en que somos nosotros los que vamos a defender este proyecto de transformación y desarrollo", afirmó el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés, asegurando que "estas dos personas tienen el sueño de volver a hacer grande Santa Lucía y todo este equipo tiene la fuerza para apoyar desde la Provincia", en una clara muestra de apoyo a la fórmula de Fabricio Vargas y José "Tata" Sanánez.

Además, agregó: "Sepan santaluceños que el Gobierno de la provincia va a trabajar codo a codo con estos dos hombres para poner a Santa Lucía de pie, vamos a hacer el asfalto y las obras que hagan falta, necesitamos acá un parque industrial para apoyar a nuestros productores hortícolas, para que Santa Lucía sea una potencia, porque valoramos lo que hacen aquí en materia de producción".

Valdés adelantó algunos ejes de su plan para la ciudad: “El Gobierno provincial va a trabajar codo a codo con estos hombres para poner a Santa Lucía de pie. Vamos a ejecutar obras de asfalto, infraestructura clave y necesitamos aquí un parque industrial para potenciar a nuestros productores hortícolas. Santa Lucía tiene todo para convertirse en una potencia”.

También prometió mejoras en áreas clave: “Vamos a trabajar por más salud, más viviendas, más seguridad. Queremos que esta ciudad crezca y sea un motor del desarrollo provincial”.

En un tramo encendido de su discurso, Valdés contrastó su propuesta con la de otros espacios: “Las demás fórmulas solo prometen. Nosotros defendemos la cultura y nuestra identidad. El 31 de agosto tenemos la oportunidad de hablarle al vecino con propuestas claras y experiencia de gestión”.

Recordó el liderazgo de Gustavo Valdés, actual gobernador y candidato a senador nacional: “Ahora nos toca superar ese gran esfuerzo y avanzar aún más. La gente demanda seguir con equilibrio fiscal, bajos impuestos y más empleo. Vamos a seguir mejorando la situación de los trabajadores estatales y sostener nuestro proyecto de desarrollo con más salud, educación y seguridad”.

Por su parte, el gobernador Gustavo Valdés destacó el espíritu amplio de Vamos Corrientes: “Este espacio suma sectores distintos que quieren lo mismo: desarrollar Corrientes. Debemos estar unidos para defender el federalismo y construir un país más justo”.

En tono histórico, Valdés recordó al Sargento Cabral: “Fue un héroe correntino, olvidado durante siglos. Recién ahora pudimos traer sus restos a casa. Como él, seguiremos levantando la bandera de nuestra provincia: Patria, Libertad y Constitución”.

También subrayó avances de gestión: “Estamos invirtiendo como nunca en salud, y es fundamental que Santa Lucía tenga su Polo Logístico, porque es la principal localidad productora bajo cobertura del país”.

El candidato a intendente Fabricio Vargas remarcó: “La bandera de Santa Lucía está abandonada. Queremos desarrollo, y por eso me honra que ‘Tata’ Sanánez me acompañe. El verdadero peronismo está en nuestra lista”.

Vargas pidió una oportunidad para demostrar que se puede hacer más: “Muy poco se hizo en los últimos cuatro años. Confío en que Juan Pablo será gobernador y que juntos vamos a levantar a Santa Lucía y devolverle su dignidad”.

En tanto, José “Tata” Sanánez puso en valor su experiencia y marcó diferencias: “Me alejé del odio y del rencor. Durante mi gestión se hicieron obras con apoyo de la Provincia: plazas, redes de agua y más. Estoy con Fabricio porque quiero sumar y mejorar la vida de los santaluceños”.

Desde su lugar, la candidata a concejal Lil Martínez fue contundente: “Santa Lucía está en un letargo desde hace cuatro años. Elegimos al mejor equipo para que la ciudad vuelva a ser próspera”.

El actual vicegobernador y candidato a la reelección, Pedro Braillard Poccard, destacó la fórmula local: “Aquí se da una conjunción valiosa: un joven que normalizó Cecilio Echeverría y un exintendente con experiencia en Santa Lucía”.

Valoró también los logros de la gestión provincial: “Repatriamos los restos del Sargento Cabral y seguimos avanzando en salud, educación, seguridad y desarrollo industrial. Tenemos una oportunidad histórica. Estamos en el camino correcto y Juan Pablo le pondrá juventud y energía al proyecto”.

También participaron del acto los candidatos a diputados Antonio Barros Perkins, Elvira Miranda, Albana Rotela, Hugo Calvano y Natalia Romero, junto al resto de los postulantes de Vamos Corrientes y numerosos dirigentes zonales, en un escenario colmado de apoyo y entusiasmo