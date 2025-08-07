Condena express a dos cazadores furtivos de Esquina

En una condena express, el Juzgado de Garantías de Esquina condenó en un juicio abreviado pleno a dos cazadores furtivos por realizar esa actividad sin permiso y portar armas en forma ilegal.

La Justicia resolvió aplicar 2 años de prisión en suspenso y prohibición de cazar por 2 años y medio a los imputados Javier Aníbal Quintana y Ernesto Raúl Quintana, acusados por depredación de fauna y tenencia de armas de uso civil sin autorización.

La audiencia se realizó este jueves, con intervención de la Fiscalía Rural a cargo del Dr. Luciano Bordón, homologando el acuerdo ante el juez Gustavo Vallejos.

La causa se había iniciado con la detención de los condenados infragati en un procedimiento realizado por la Policía Rural y Ecológica de Esquina hace 10 días

En la ocasión, fueron demorados con dos armas largas, tipo carabina, cuando se movilizaban en una motocicleta de 110 cc. dos cuchillos, uno de ellos tipo puñal, además de teléfonos y linternas.A su vez, llevaban consigo un bolso tipo mochila y un carpincho faenado, producto de la cacería ilegal.Carecían de todo tipo de permisos habilitantes para ejercer la actividad otorgados por la Dirección Provincial de Recursos Naturales, en tanto que tampoco contaban con la autorización del dueño del campo donde habrían cazado el ejemplar.La demora se ambos se dio en un control montado sobre sobre la Ruta Provincial 153, en horas de la madrugada, en una zona conocida como Loma Sandía.