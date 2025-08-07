San Lorenzo derrotó a Vélez y sigue invicto

San Lorenzo derrotó por 1 a 0 a Vélez en el partido que disputaron este jueves, en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del partido fue convertido a los 27 minutos del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello, que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

En la próxima fecha, el “Ciclón” deberá enfrentar al vigente campeón, visitando a Platense el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 14:15 horas, mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Independiente el mismo sábado, a las 20:30.

La fecha comenzó con la victoria de Gimnasia y Esgrima de La Plata frente a Godoy Cruz 2 a 1.

Los dos goles del conjunto de La Plata llegaron por las definiciones precisas del extremo Manuel Panaro y el delantero Luis Marcelo Torres. Mientras que el único tanto del conjunto de Mendoza llegó de la mano del delantero Agustín Auzmendi.

La fecha seguirá este viernes con la disputa de tres encuentros. Desde las 19 jugarán Tigre y Huracán. Mientras que a partir de las 21 se medirán Newell’s - Central Córdoba y a partir de las 21,15 lo harán Lanús y Talleres.