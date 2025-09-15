Abigeato en Corrientes: detienen a dos hombres que transportaban un ternero en una camioneta

En el marco del Plan Integral de Prevención de Abigeato y Seguridad Rural, la Policía Rural y Ecológica de Corrientes interceptó una camioneta con un ternero en la caja en un control de rutina en la localidad de Saladas.

El operativo se realizó el lunes en horas de la madrugada sobre la Ruta Provincial N°6, en el Paraje Galarza, en la localidad de San Luis del Palmar.

La camioneta, una Chevrolet C-10, era conducida por dos hombres oriundos de Mburucuyá. Los efectivos notaron que en la caja del vehículo transportaban un ternero de unos dos meses, sin la documentación correspondiente ni las medidas de traslado adecuadas.

Infracción y actuación policial

Las excusas que dieron los dos hombres no fueron convincentes para los agentes, por lo que se dio aviso a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, quienes intervinieron por cuestiones de jurisdicción.

Se iniciaron actuaciones contravencionales por la falta de papeles y el modo en que transportaban al animal. La Policía Rural busca determinar la procedencia del ternero y si se trata de un caso de abigeato.