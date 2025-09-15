Investigan una supuesta estafa en Corrientes y secuestran un arsenal

Un allanamiento en Barranqueras, provincia del Chaco, culminó con la incautación de un pistolón y 120 cartuchos en el marco de una investigación por supuesta estafa. La causa se inició el 20 de octubre en la ciudad de Corrientes, cuando un hombre denunció haber sido estafado tras vender dos vehículos y recibir cheques sin fondos.

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes estableció que el presunto estafador residía en Barranqueras. Con la colaboración de la División Sustracción Vehicular de la Policía del Chaco, se obtuvieron las pruebas necesarias para realizar una orden de allanamiento en el barrio San Cayetano de la localidad chaqueña.

Los allanamientos y los hallazgos

Tras un mes de investigación, los agentes llevaron a cabo dos allanamientos en simultáneo. En uno de los operativos, los efectivos encontraron la cédula, el título y los comprobantes de pago de uno de los vehículos, un Peugeot 207. Sin embargo, también descubrieron un pistolón calibre 14 y 120 cartuchos de distintos calibres que no contaban con la documentación necesaria.

Ante esta situación, los policías procedieron a incautar el arma y las municiones, ya que constituyen una infracción al Código Penal. El morador de la vivienda, un hombre de 34 años, fue notificado de la causa y puesto a disposición de la Justicia.

Las investigaciones, que abarcan a la Policía de Corrientes y Chaco, continúan para dar con el paradero de los dos vehículos y determinar la situación legal del principal sospechoso.