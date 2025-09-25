Protesta en Saladas por un caso de abuso sexual: la Policía confirma una detención

Un joven denunció haber sido víctima de un grave hecho de violencia sexual en la ciudad correntina de Saladas. La Fiscalía correspondiente ya interviene en el caso, que generó una fuerte conmoción social en el barrio Centenario y en toda la localidad.

Según la denuncia, la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, habría sido inducida a un estado de vulnerabilidad mediante la ingesta de bebidas para cometer la agresión. El joven se encuentra hospitalizado a raíz de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió.

Protesta y confirmación de la detención

La indignación vecinal derivó en una concentración frente a la Comisaría Primera, donde familiares y vecinos del joven se movilizaron para exigir justicia. En respuesta, el Comisario Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes y confirmó que, tras una serie de allanamientos, se logró la detención del hombre señalado como presunto autor del delito.

El acusado, que sería vecino de la víctima, será trasladado a la alcaidía en las próximas horas. El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de acciones firmes contra los delitos sexuales y el acompañamiento a las víctimas.

*Con información de Radio Urbana de Saladas