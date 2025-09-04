Productor correntino denunció el insólito hallazgo de una plantación de marihuana

Un productor rural de Bella Vista denunció el hallazgo de 25 plantas de cannabis sativa de distintos tamaños ocultas entre las malezas de su campo en el paraje Lomas Norte.

El hombre de 37 años se presentó ante la guardia de la sede local de la Prefectura Naval Argentina para alertar sobre el sorprendente encuentro que tuvo en su propiedad, ubicada en el acceso a la Ruta Provincial N° 27, a la altura del kilómetro 43.

Plantación extraña en el monte

Durante una recorrida, detalló que halló una extraña plantación en la costa de un sector de montes, camuflada entre la abundante y densa vegetación autóctona.

Ante la sospecha de que podría tratarse de marihuana, optó por dar aviso a las autoridades, quienes, tras poner en conocimiento a la Justicia Federal en turno, destacaron una patrulla terrestre que se constituyó en el área indicada.

Una vez que los prefecturianos se constituyeron en el campo, recogieron un total de 25 plantas que fueron sometidas a la prueba orientativa narcotest, la cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

Los numerosos vegetales de distintos tamaños pesaron 135 gramos, y el aforo se estimó en $357.446,25.

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya tomó intervención y ordenó las actuaciones de rigor por supuesta infracción a la Ley 23737, así como el secuestro de las plantas, que quedaron bajo resguardo de esa fuerza.

Además, se abrió una investigación para tratar de dar con el o los responsables.