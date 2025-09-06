Piden prisión perpetua para los imputados en el asesinato de un gendarme correntino

En una audiencia preliminar, celebrada en Santa Fe, el fiscal Adrián Spelta solicitó la pena máxima para los tres imputados por el crimen de Gustavo Elorrieta, gendarme de 42 años, oriundo de Monte Caseros, que fue asesinado brutalmente en la ciudad santafesina de Roldán en julio de 2022.

A tres años del hecho, ya hay una condena y el juicio oral para los restantes imputados se realizará antes de fin de año. La querella y la fiscalía solicitaron la pena máxima.

El juez de Primera Instancia, Aldo Bilbao Benítez, resolvió admitir la acusación fiscal y dio por ofrecidas las pruebas que se rendirán durante el juicio.

Según la investigación, el crimen se produjo entre el 10 y el 12 de julio de 2022, en una vivienda de calle Larrea al 1200 de Roldán. Los acusados habrían actuado en conjunto para acabar con la vida de Elorrieta.

Previamente lo inmovilizaron con una sustancia anestésica y luego le provocaron múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron la muerte en el lugar. Posteriormente cubrieron el cuerpo, lo ataron y lo colocaron en el baúl del auto de la víctima.

El macabro plan continuó con el traslado del cadáver hacia un monte ubicado en el cruce de Camino Dorrego y Camino de los Gauchos, donde lo arrojaron a un aljibe seco y lo cubrieron con tierra y ramas. En paralelo, los imputados se dedicaron a eliminar evidencia, incluso arrojando objetos en distintos puntos de Rosario y Roldán.

El pozo está situado en un descampado cercano al cementerio local.

La pesquisa también determinó que, tras el crimen, los acusados buscaron obtener beneficios económicos mediante extracciones bancarias de las cuentas de la víctima, la contratación de préstamos y hasta compras digitales utilizando su identidad.

Todo se dio en el contexto de una relación de pareja entre Elorrieta y Mercedes F.E. La acusada, al enterarse de la decisión de la víctima de finalizar el vínculo, habría comenzado a planificar el homicidio con la colaboración de su hijo y de amigos cercanos.

La audiencia preliminar dejó en claro que el juicio avanzará con la solicitud de la pena de prisión perpetua para todos los imputados, mientras las comunidades de Roldán y Monte Caseros, en particular, siguen de cerca el desenlace de un caso que conmocionó al país.

En este contexto, la causa judicial fue avanzando con múltiples imputados. En agosto pasado, la abogada querellante Florencia Delgado confirmó que el hijo de la víctima, Alex Elorrieta, fue condenado a prisión perpetua por un tribunal de menores, acusado de haber participado activamente en el asesinato de su propio padre.

A su vez, otros tres implicados -Mercedes E.F., pareja de la víctima; Mario F., amigo cercano, y A.G., de 21 años- fueron señalados como coautores del homicidio en la audiencia preliminar celebrada el pasado 3 de septiembre.

El fiscal Adrián Spelta calificó el hecho como homicidio doloso cuádruplemente calificado: por el vínculo, por alevosía, por el concurso premeditado de más de dos personas y por codicia. Solicitó la pena de prisión perpetua para todos ellos.

El juez de primera instancia, Aldo Bilbao Benítez, aceptó la acusación de la fiscalía en tanto que se espera que el juicio se realice entre octubre y diciembre de este año.

De acuerdo con la pesquisa, Mercedes E.F. habría comenzado a planificar el crimen al enterarse de que Elorrieta quería poner fin a la relación. El caso causó gran conmoción en la región, tanto por la brutalidad del hecho como por el entramado familiar y económico que lo rodeó.