Rescataron a un mono carayá tras sufrir una descarga eléctrica en Corrientes

Un llamado al sistema de emergencias 911 movilizó el domingo a una patrulla del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) hacia el norte de la ciudad de Corrientes, luego de que vecinos alertaran sobre un primate herido en la vía pública.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el animal habría sufrido una fuerte descarga eléctrica, presumiblemente al tomar contacto con cables de alta tensión. El primate presentaba lesiones visibles y quemaduras en sus extremidades, lo que le impedía movilizarse por sus propios medios para regresar a su hábitat.

Traslado y recuperación en la Fundación Aguará

Ante la complejidad del cuadro, los efectivos utilizaron elementos de sujeción adecuados para garantizar la seguridad del animal y evitarle mayores daños durante la captura.

Una vez asegurado, el ejemplar fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Centro de Conservación Aguará, ubicado en cercanías de Paso de la Patria.

Allí, el equipo de profesionales y veterinarios especializados quedó a cargo de su resguardo y tratamiento. Según fuentes policiales, el estado del animal es reservado pero estable bajo la supervisión del centro de rescate de fauna silvestre más importante de la provincia.