Lavado de activos: allanaron siete domicilios e incautaron documentaciones en Corrientes

La localidad de Libertador amaneció conmocionada con la presencia de un centenar de gendarmes y numerosos vehículos que participaron de al menos siete allanamientos simultáneos en una causa por lavado de activos.

Se trata de una investigación motorizada por la jueza Federal de Goya Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, a través del fiscal Federal Mariano de Guzmán. Es por ello que desde las primeras horas se movilizaron los uniformados dependientes de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) de Goya y el área de Delitos Económicos, según detalló el periodista local Juan Cruz Velazquez.

Los gendarmes, que tenían información previa de cada propiedad donde iban a irrumpir, buscaron evidencias en domicilios particulares, estudios contables, dependencias de la Municipalidad de Pueblo Libertador y cabañas, según detallaron.

En cada uno de estos espacios buscaron y en algunos recogieron documentaciones y otros elementos que puedan aportar datos a la investigación en marcha.

Entre las personas que aparecen mencionadas en la causa figuran una mujer de apellido Cáceres y un hombre de apellido Cejas, quienes están siendo investigados por la Justicia Federal, detalló Velazquez.

Añadió además que “la mujer registra un antecedente judicial que se remonta al 20 de febrero de 2016 cuando fue detenida junto a su pareja y su suegro luego de protagonizar un vuelco con la camioneta en la que viajaban”.

Cuando los efectivos policiales llegaron para asistirlos, descubrieron que dentro del vehículo transportaban unos 50 kilos de cocaína distribuidos en varias cajas.

En aquel tiempo, el suego de esta mujer, Pedro Bareiro se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Economía de la provincia de Formosa. Por aquella causa la implicada recibió una condena de 4 años de prisión por la Justicia.

Ahora se radicó en la localidad de Libertador donde nuevamente quedó en el centro de las miradas de la Justicia Federal.