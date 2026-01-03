Corrientes: rescataron un gato y secuestraron alimentos en mal estado tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó este sábado que rescataron un gato tras un allanamiento realizado en la localidad de Paso de la Patria, en el marco de una causa judicial por presunto maltrato animal.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre avenida Prefectura Naval Argentina y calle Barrera, donde los efectivos lograron hallar y secuestrar de manera preventiva un animal felino (gato), quedando el mismo a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Durante el registro del inmueble, específicamente en un galpón ubicado en el patio interno trasero, se constató además la presencia de varios embutidos tipo salamines en estado de descomposición, que carecían de las mínimas condiciones sanitarias, con presencia de insectos y un fuerte olor nauseabundo.

Ante esta situación, se inició una causa paralela por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, ya que los productos presuntamente estaban destinados a la venta.

El operativo fue realizado por personal de la Unidad Regional N°1, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría de Paso de la Patria, la Comisaría de San Luis del Palmar y el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de San Luis del Palmar, en cumplimiento de un oficio judicial.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde continúan las diligencias de rigor.